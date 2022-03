Stadtführung durchs Höhendorf : Digital eintauchen in Witzheldens Historie

Die Gaststätte „Zur alten Post“ in Witzhelden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Stelen mit QR-Code entführen an verschiedenen Punkten in die Geschichte des Höhendorfes. Wilms-Stele geht aber erst zum Jubiläum in Betrieb.

Butterküche. Das klingt irgendwie lecker. Und nach Arbeit. Und nach einem Stück Ortsgeschichte des Höhendorfes. Was es mit dem Buttergewerbe in Witzhelden auf sich hatte? Antworten darauf gibt es in Witzhelden nun auf silbernen Stelen mit schwarzem Stein. Fast jedenfalls. Denn das Handy sollten Höhendorf-Besucher für eine Tour zwischen altem Gemäuer mitnehmen, um den Wissensdurst zu löschen. „Scannt man die angebrachten QR-Codes mit seinem Smartphone, gelangt man zur digitalen Stadtführung durchs Höhendorf und erfährt mehr über die Historie des jeweiligen Ortes, Gebäudes oder Bauwerkes“, wirbt die Stadt für das Projekt.

Auf diese Weise erleben Entdecker nicht nur die Geschichte des Butterdorfs Witzhelden und das Geheimnis der „Sparbutter“, sondern können sich auf Spurensuche rund um den „Alten vom Berge“ und der evangelischen Kirche begeben, die weit ins Mittelalter zurückreichen. Erstmals erwähnt wurde das Höhendorf schon im Oktober 1184 in einer Urkunde. Es gibt Wissenswertes zum schnuckeligen Marktplatz mitten im Dorf, zum Geburtshaus des Komponisten Johann-Wilhelm Wilms, dem Friedhof, dem Alten Wasserturm und der ersten Wasserleitung in Witzhelden (wurde 1896 verlegt) und zur Keimzelle des Höhendorfs, dem einstigen Rittergut Bechhausen. Heimatgeschichte satt.

Info Musik in der evangelischen Kirche Tauftagskonzert Im Anschluss an die Stelen-Feier findet um 17 Uhr das „18. Tauftagskonzert Johann Wilhelm Wilms“ in der Evangelischen Kirche Witzhelden statt. Konzertkarten können Interessierte telefonisch bei der Stadt Leichlingen (02175 992105), dem Konzertbüro Braun (0221 9420430) und in der Soma-Apotheke Witzhelden unter 02174 38811 bestellen.

Für das Projekt zusammengearbeitet haben Mitarbeiter des Büros Bürgermeister – Archiv, Stadtmarketing, Tourismus und die Geoinformaitonssystem-Beauftragten aus dem Planungsamt, berichtete die Stadt. Gemeinsam entwickelten sie „eine kartenbasierte Anwendung, die Besucher von nah und fern, aber auch die Leichlinger selbst einlädt, Blütenstadt und Höhendorf neu kennenzulernen“, betont Stadtsprecherin Ute Gerhards.

Entzückend fürs Auge, geschichtsträchtig für jeden Interessierten: Der Ortskern von Witzhelden lässt sich jetzt auch digital erleben. Foto: Bernd Bussang

Die digitale Stadtführung fürs Höhendorf ist ganz frisch, die für Leichlingens Innenstadt wurde 2020 ins Leben gerufen. Beide sollen Appetit auf Heimat machen – vor Ort und zu Hause. Denn Nutzer können beim Dorfspaziergang bestimmen, welche Sehenswürdigkeit sie per QR-Code näher beleuchten wollen oder können auch von zu Hause über die städtische Webseite auf die Stadtführung zugreifen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stele zu einem Gebäude im Höhendorf wird erst am Sonntag, 27. März, 16.30 Uhr zur Nutzung freigegeben: die am Geburtshaus des Komponisten Johann Wilhelm Wilms. Er erblickte vor 250 Jahren in Witzhelden das Licht der Welt, wurde am 30. März getauft. „Die Stele wird im Rahmen eines von der Internationalen Johann Wilhelm Wilms Gesellschaft organisierten vielfältigen Jubiläumsprogramms feierlich eingeweiht“, kündigt Gerhards an.