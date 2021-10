Stadtarchiv Leichlingen : Ehrenamtler retten „Gedächtnis der Stadt“

Auch nach der Hochwasserkatastrophe im Juli arbeiten Klaus Peter und Regina Tepper im Stadtarchiv Leichlingen mit, um das Archivgut für spätere Generationen zu erhalten. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Klaus Peter und Regina Tepper helfen seit fünf Jahren im Stadtarchiv. Wie es damit weitergeht, ist bislang offen. In Leverkusen wird ein „Asylarchiv“ eingerichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement sind der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Ohne den unentgeltlichen Einsatz vieler Helfer gäbe es etliche Vereine und Organisationen längst nicht mehr. Meist arbeiten sie im Verborgenen, unterstützen, ohne großes Aufheben davon zu machen. So auch Klaus Peter (76) und Regina (74) Tepper: Seit 2016 engagieren sie sich ehrenamtlich im Stadtarchiv, zuerst nur einmal in der Woche, mittlerweile zweimal. Gerade nach dem Untergang des Archivs im Rathauskeller bei der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli ist ihr Einsatz für das Gedächtnis der Stadt unersetzlich.

Angeworben worden waren die beiden vor gut fünf Jahren vom damaligen Stadtarchivar Thorsten Schulz-Walden. „Wir waren damals einmal im Monat beim Treffen des Leichlinger Geschichtsvereins“, erinnern sich die Teppers. Weil sie eine Aufgaben suchten, historisch interessiert sind und die altdeutsche Schrift beherrschen, entschieden sie sich, den Stadtarchivar zu unterstützen.

Info Stadtarchiv bald in Leverkusen nutzbar „Asylarchiv“ Wer sich über den Zugang zum „Asylarchiv“ in Opladen informieren möchten, findet die Angaben in Kürze unter www.leichlingen.de/kultur-und-bildung/stadtarchiv. Wer das Stadtarchiv unterstützen will, kann sich an den Stadtarchivar wenden (Telefon 02175 992385). Er wird vor allem Hilfe benötigen, wenn das Archivgut zurück nach Leichlingen kommt.

Langweilig ist es ihnen seither nicht geworden: Mitgearbeitet haben sie unter anderem an der Verzeichnung der Bürgerrolle, in der die Zu- und Wegzüge Leichlinger Menschen zwischen 1909 und 1940 aufgeführt sind. Außerdem haben sie Personenstandsbücher digitalisiert. „Insgesamt haben wir mehr als 10.000 Seiten des standesamtlichen Registers mit Geburten, Heiraten und Todesfällen abfotografiert und die Daten in Excel-Dateien erfasst“, erinnert sich das Ehepaar. Dann kam der „Abstieg“, als sie Schulz-Waldens Nachfolgerin Ariane Jäger unterstützten: Im Keller des Rathauses digitalisierten und verschlagworteten sie rund 4000 Fotos des Bildarchivs, damit sie im System besser wiederzufinden sind. Die historischen Fotoabzüge wickelte Regina Tepper in Seidenpapier ein, um sie besser zu schützen.

Genutzt hat das bei der Flut im Sommer, bei der das gesamte Archiv unter Wasser stand, wenig. „Wir dachten zuerst, die Arbeit sei umsonst gewesen“, erinnern sich Teppers an die Tage nach der Flut. Immerhin lagerten im Rathauskeller zuletzt fast 10.000 Fotos. Aber: „Weil uns durch die ehrenamtliche Arbeit jetzt schon gut ein Drittel der Fotos digital vorliegt, sind sie für die Zukunft gerettet“, sagt Stadtarchivar Marc Sievert dankbar. Auch nach dem Hochwasser war das Ehepaar von Beginn der Bergungsaktion an wieder vor Ort, half beim Reinigen der Archivalien und hat „mit Eifer und Liebe sortiert“.

Wie es mit dem Stadtarchiv weitergeht, ist auch für Marc Sievert bislang nicht ganz klar. Zehn Prozent des gesamten Archivguts sind noch in Leichlingen. Diese Reste werden wegen der Zerstörung der Kellerräume nun in ein „Asylarchiv“ ins Stadtarchiv Leverkusen gebracht. „Dort können wir Nutzer wieder beraten“, kündigt er den Zugang zum Archiv für Bürger an. Weitere Informationen soll es in Kürze auf der Archiv-Homepage geben.