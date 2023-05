Einsatz in Leichlingen Stadtalarm nach Kellerbrand

Die Feuerwehr hat nach einer Brandmeldung am Donnerstagvormittag Stadtalarm ausgelöst. Einsatzkräfte rückten ist zu einem Feuer in einem Doppelhaus Am Sandberg aus. Im Keller des Hauses war aus unklarer Ursache eine Waschmaschine in Brand geraten. Eine Bewohnerin des Hauses erlitt leichte Rauchvergiftungen und wurde in einem Rettungswagen behandelt.