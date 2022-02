In der Innenstadt : Erste öffentliche E-Ladepunkte

Leichlingen Soll die Elektromobilität vorankommen, braucht es auch öffentliche Lademöglichkeiten für E-Autos im Stadtgebiet. Davon gibt es jetzt gleich mehrere in der Innenstadt.

Die Stadt hat mit der Belkaw die ersten öffentlichen E-Ladepunkte eingerichtet. Am Parkplatz Im Brückerfeld 17 stehen zwei Stationen mit vier Ladepunkten, an der Parkpalette (Im Brückerfeld 1-7) eine Station mit zwei Ladepunkten. Noch eine Station mit zwei Ladepunkten wurde auf dem Rathaus-Parkplatz (Am Büscherhof 1) eingerichtet. Alle Stationen leisten 22 Kilowatt und ermöglichen eine zügige Ladung der Fahrstrom-Akkus in den Autos.