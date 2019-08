Gewerbegebiet Am Stockberg : Die Stadt Leichlingen wird auf 537.415,95 Euro verklagt

Gewerbegebiet Am Stockberg

Im Februar deutete es sich schon an. Unternehmer Reinhold Marseille verklagt die Stadt auf mehr als eine halbe Million Euro.

Es wird ernst. Am Montag teilte Reinhold Marseille, Firmenchef der Firma Marseille Kunststoffe, mit, dass er die Stadt Leichlingen auf Schadenersatz in Höhe von 537.415,95 Euro verklagt. Sämtliche darüber hinausgehenden zukünftigen Kosten werden noch im Rahmen eines „Kostenfeststellungsantrages“ erfasst. Die Klage ist beim Landgericht Köln anhängig.

Worum geht es? 2016 hatte der Leichlinger Stadtrat mit breiter Mehrheit entschieden, einen Bebauungsplan für ein kleinteiliges Gewerbegebiet Am Stockberg aufzustellen und mit Hilfe einer Veränderungssperre die geplante Ansiedlung eines Naturstein-Großhändlers auf dem Gelände der Firma Marseille Kunststoffe zu verhindern. In einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, erklärt Marseille zudem, dass dem Rat am 1. August 2016 zum Erreichen der notwendigen Mehrheit seiner Meinung nach unwahre Angaben und Ankündigungen gemacht wurden.