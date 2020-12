Silvesternacht in Leichlingen : Stadt weist Verbotszonen für Feuerwerk aus

Leichlingen Um die Corona-Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, ruft die Stadt dazu auf, auf Feuerwerk, Böller und Knaller zu verzichten. Um dem Aufruf Nachdruck zu verleihen, hat das Ordnungsamt sieben Orte bestimmt, an denen Abschießen von Raketen und Zünden von Kleinfeuerwerk verboten sind.

Das sind: das Areal am ehemaligen Funkturm in Witzhelden, das Feld in der Nähe Bergerhof bzw. Bechlenberg, der Eicherhofpark, das Areal am Jugendzentrum Balker Aue, die Landwehrstraße am Durchgang zum Staderhof, das Gelände des Kinder- und Jugenddorfes St. Heribert an der Landrat-Trimborn-Straße und unterhalb des Kinder- und Jugenddorfes auf der „Klosterwiese“. Wer sich dem Verbot widersetzt, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro rechnen, warnt die Stadt.