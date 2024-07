Hier kann man sich erfrischen Stadt Leichlingen stellt Kühle-Orte-Karte ins Netz

Wer unterwegs Durst löschen mag oder muss, „kann die Trinkbrunnen im Neuen Stadtpark und an der Evangelischen Kirche in Witzhelden nutzen“, weißt die Verwaltung hin. Und: Monika Meves ist Fan des Netzwerks Refill Deutschland und will mehr Refill-Stationen in Leichlingen einrichten, an denen kostenlos mitgebrachte Trinkflaschen mit Leitungswasser aufgefüllt werden können. Auch dabei soll die Kühle-Orte-Karte helfen. Interessierte Unternehmen, die mitmachen möchten, können sich in die Karte eintragen und sich bei Meves melden, um einen Refill-Aufkleber zu erhalten. „Auf www.refill-deutschland.de gibt es außerdem eine Karte, in der alle Refill-Stationen deutschlandweit gelistet sind“, weist Aletta Wieczorek hin. „Auch das Leichlinger Rathaus und die Verwaltungsnebenstellen fungieren als Refill-Stationen.2