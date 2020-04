Corona-Regeln : Stadt startet Banner-Aktion

Leichlingen Zehn „Lebensretter“-Hinweise sollen Leichlinger sensibilisieren. Kreis sucht per neuem Portal Bürger mit medizinischer Fachkenntnis.

Daher gelte für jeden weiterhin, zwingend Abstand zu halten, sich regelmäßig die Hände zu waschen – und wann immer es geht zu Hause zu bleiben, um sich und andere zu schützen und dadurch das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Damit Leichlinger das stets präsent haben, hängt die Stadt zehn Banner mit der Botschaft auf. Unter anderem auch an stärker befahrenen Ausfallstraßen, so dass auch zufällig Durchfahrende nochmal auf die Hinweise aufmerksam werden.

Die Stadt arbeitet auf allen Kanälen gegen die Ausbreitung des Virus: So will das Social-Media-Team mit dem Hashtag #zuhauseinleichlingen „Anliegen mit Corona-Bezug bündeln und unter jedem Post für weiteres Verantwortungsbewusstsein der Leichlinger werben. Gerne darf der Hashtag auch für passende Posts von anderen Institutionen und privaten Nutzer der sozialen Medien eingesetzt werden“, wirbt die Verwaltung zum Weitergeben des Schlagwortes.

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es neue Aktionen in der Corona-Krise: Im Schulterschluss bringen Krankenhäuser und Kreisverwaltung ein gemeinsames Helfer-Portal an den Start. Beteiligt sind die „GFO Kliniken Rhein-Berg“ und das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach sowie das Krankenhaus Wermelskirchen. Funktionieren soll das so: „Die ärztlichen Direktoren und Pflegedirektoren der Kliniken rufen die Bürger, die medizinisch oder pflegerisch geschult sind, dazu auf, sich bei dieser zentralen Helferbörse zu registrieren. Der Appell richtet sich an Freiwillige der Region die in medizinischen, pflegerischen oder sozialen Berufen ausgebildet sind, wie beispielsweise Ärzte und Pflegekräfte, die sich in Elternzeit befinden, oder Studierende der Medizin“, erläutert Birgit Bär vom Kreis.