Ehrenamt in Leichlingen Stadt ruft zur Bewerbung um den Heimat-Preis auf

Mit dem Heimat-Preis des Landes NRW soll beispielhaftes Engagement von Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen oder Privatpersonen für ihre Heimatstadt ausgezeichnet werden. Unternehmen und Gewerbetreibende sowie Gremien, Eigenbetriebe und eigene Einrichtungen der Kommune kommen für eine Auszeichnung mit dem Heimat-Preis nicht in Betracht. Der Stadtrat hat für die Vergabe des Preises außerdem festgelegt, das ein Projekt einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Orte und Plätze in Leichlingen, zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, zur Verbesserung des Stadtlebens und/oder der Infrastruktur in Leichlingen leisten kann. In der Bewerbung muss ein Bezug zu diesen Kriterien hergestellt werden, insbesondere auf den Beitrag zur Erhaltung von Traditionen, zur Pflege des Brauchtums und Erhaltung und Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes. Den Bewerbungsbogen finden Interessierte ab sofort auf www.leichlingen.de. Er kann per E-Mail an heimat-preis@leichlingen.de oder per Post im Rathaus eingereicht werden. Fragen beantwortet Elias Böhm unter 02175 992127.