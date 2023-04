Familienfest in den Sommerferien Leichlingen sucht Aktive für den Kindersommer

Am Samstag, 22. Juli, heißt es wieder für Kinder, Jugendlichen, Eltern und Familien, die in den Sommerferien nicht verreist sind: Auf zum großen Kinderspielplatz an der Wupper. Denn auf der Wiese Am Wallgraben unterhalb der Feuerwache plant die Stadt zusammen mit Bürgern, engagierten Vereinen, Initiativen, Kinderschutzorganisationen und Künstlern wieder ein kunterbuntes Kinderfest mit jeder Menge Spiel und Spaß.