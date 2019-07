Kinder-Sommer : Ein Tag voller Sommerspaß für Kinder

Beim Kindersommer geht es rund. Foto: Uwe Miserius/Miserius, Uwe

Leichlingen Ein Tag voller Spaß und mit tollen Aktionen mitten in den Sommerferien rückt näher: Am Samstag, 10. August, lädt das Büro Bürgermeister von 14 bis 18 Uhr wieder zum Leichlinger Kinder-Sommer an den Spielplatz unterhalb der Feuerwehr am Wallgraben ein.

Jedes Jahr ist diese kostenfreie Veranstaltung für Kinder und ihre Eltern ein besonderes Highlight in den Sommerferien und lockt Groß und Klein nicht nur aus Leichlingen an die Wupper.

Der Leichlinger Kinder-Sommer ist ein Fest, das davon lebt, dass sich viele Akteure beteiligen und sich ein tolles Programm für die Kinder einfallen lassen: Seien es die Künstlerinnen Birgit Honné und Stefanie Brandani, die zum künstlerischen Werken einladen, der Kinderschutzbund Leverkusen mit seinem Spielmobil oder der Bergische Abfallwirtschaftsverband mit dem Haus der kleinen Forscher.

Die Goldwaschanlage der VR Bank ist besonders bei warmen Wetter ein Publikumsmagnet und die von der Belkaw gesponserte Hüpfburg lädt zum Herumtollen ein. Neben alten Bekannten wie dem Indianer und seinem Tipi sind auch neue Akteure beim Fest mit von der Partie: Die evangelische Jugend Leichlingen und der Katholische offene Treff (K.o.T.) Witzhelden sind zum ersten Mal am Start und bieten Bastelaktionen an.

Die Stadt selbst beteiligt sich wieder mit der niemals-langweilig-werdenden Rollenrutsche, einer Schokokuss-Wurfmaschine und einem Bastelstand. Und natürlich dürfen auch der Seifenblasenkünstler und Kinderschminken bei dem Sommerfest nicht fehlen.

