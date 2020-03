Corona: Das müssen Leichlingens Bürger wissen : Acht weitere Corona-Fälle im Kreis - Stadt hält Service aufrecht, Standesamt traut weiter

Standesamtliche Trauungen sind in Leichlingen weiter möglich. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/Andrea Warnecke

Leichlingen Der Rheinisch-Bergische hat am Dienstag acht weitere bestätigte Corona-Fälle vermeldet. Zwei Personen aus Bergisch Gladbach, eine aus Burscheid, zwei aus Kürten, eine aus Overath, eine aus Rösrath und eine aus Wermelskirchen wurden positiv getestet.

Weiterleiten Drucken Von Stefanie Sandmeier

Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, beziehungsweise sind in der Ermittlung. Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht betroffen. Insgesamt gibt es nun 60 Corona-Infizierte im Kreisgebiet, fünf davon aus Leichlingen. Aufgrund der Pandemie reduziert das Bürgerbüro die Kontaktzahlen auf ein Minimum und gibt folgende Änderungen bekannt:

Öffnungszeiten Das Servicebüro in Leichlingen bleibt ebenso wie die Kreis-Dienststellen bis auf weiteres geschlossen. Bürger-Anliegen sollen vorrangig telefonisch oder auf elektronischem Weg geregelt werden. Persönliche Vorsprachen sind nur in dringenden Fällen und nur nach Terminvereinbarung möglich.

Kfz-Angelegenheiten werden nur noch in der Hauptstelle im Kreishaus in Bergisch Gladbach abgewickelt. Bürger werden gebeten, die Veröffentlichungen auf der Kreis-Internetseite zu beachten. Bereits über die Leichlinger Terminvereinbarung gebuchten Termine werden in Absprache mit dem Kreis noch bis einschließlich Freitag, 20. März, in Leichlingen bearbeitet.

Die Verwaltungsnebenstelle in der Schule in Witzhelden bleibt geschlossen. Die Terminvereinbarung für das Bürgerbüro im Rathaus steht weiterhin zur Verfügung. Allerdings soll diese nur für dringende Angelegenheiten genutzt werden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Regelungen zur gesetzlichen Ausweis- und Meldepflicht großzügig ausgelegt werden und in Ruhe die nächsten Wochen abgewartet werden können.

Hochzeiten Das Standesamt nimmt Kontakt mit den Paaren auf, die in den nächsten Wochen heiraten wollen, um die möglichen Optionen zur Aufrechterhaltung der Trauungstermine zu klären. Gemeinsam mit Schloss Eicherhof wurden Ersatztermine im September und Oktober eingerichtet. Wer noch nicht kontaktiert wurde, im April oder Mai in Leichlingen heiratet und Probleme mit der Lokalität oder auch der kirchlichen Hochzeit befürchtet, kann sich beim Standesamt per Mail an standesamt@leichlingen.de oder Telefon 02175 992-111, -110, -109 melden.

Abfall-Entsorgung Die planmäßigen Abfuhren für Rest-, Bio- und Papierabfall sowie der Gelben Säcke finden bis auf weiteres statt. Gleiches gilt für die Abfuhr der angemeldeten sperrigen Abfälle (Sperrmüll und Elektroaltgeräte) nach schriftlicher Anmeldung.

Wertstoffhöfe Alle BAV-Wertstoffhöfe sind geschlossen. Die kommunalen Wertstoffhöfe bleiben für die Kleinanlieferer bis einschließlich 19. April geschlossen. Gleiches gilt für die öffentlich zugänglichen Bereiche des Entsorgungszentrums Leppe/Projektstandort:metabolon. In dringenden Fällen ist folgende Telefonleitung 02263 805 535 geschaltet.