Achter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis : Mann aus Leichlingen positiv auf Corona getestet

Ein Leichlinger wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leichlingen In Leichlingen gibt es eine erste Infektion mit dem Corona-Virus. Das bestätigte der Rheinisch-Bergische Kreis am Montag. Wie es in einer Mitteilung heißt, hat ein 62-jähriger Mann aus Leichlingen seit dem 5. März Erkältungssymptome.

Der Mann hatte Kontakt zu einer Person aus Berlin, bei der ein positives Abstrichsergebnis bestätigt worden ist. Daraufhin hat sich der Mann unverzüglich in die zentrale Abstrichstelle begeben. Auch sein Testergebnis ist positiv. Neben seiner Ehefrau wurden vier weitere Kontaktpersonen ermittelt. Diese stehen nun unter häuslicher Quarantäne. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut. Kreisweit ist das der achte Corona-Fall.

(ssa)