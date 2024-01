Kultur in Leichlingen Von Leichlingen zu Leonardo da Vinci

Das städtische Kulturbüro bietet seine beliebten Museumsfahrten an – nun steht das Programm für das erste Quartal fest. Im Januar geht es ins Kunstmuseum Bonn, im Februar zum Von der Heydt-Museum in Wuppertal und im März noch einmal nach Wuppertal, diesmal ins Visiodrom. Alle drei Museen zeigen gerade Sonderausstellungen, die Anlass zu einem Besuch geben. Die Fahrten finden mit dem Reisebus statt, der in Witzhelden losfährt und jeweils 20 Minuten später die Gäste in Leichlingen-City einsammelt. In Witzhelden hält der Bus an der Bushaltestelle Solinger Straße, in der Innenstadt an der Einstiegstelle am Busbahnhof/Blumenpavillon.