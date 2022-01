Hoher Bedarf gerade für Kinder unter drei Jahren : Kommt vierte neue Kita für Leichlingen?

Das vergrößerte Platzangebot an der Opladener Straße könnte eine neue Kita ermöglichen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Das Sportstudio Just fit wird kleiner. Die Flächen plus die des früheren China-Restaurants böten Platz für Einrichtung. Stadt und Investor sprechen miteinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Wo lange Jahre ein chinesisches Restaurant und zwischenzeitlich eine Shisha-Bar waren, könnten in Zukunft kleine Kinder spielen: Die Stadtverwaltung ist in Gesprächen mit Christian Crecelius, Eigentümer der Flächen und Immobilien an der Opladener Straße, dort eine weitere Kindertagesstätte zu schaffen. Das wäre die vierte neue Einrichtung innerhalb weniger Jahre, die den hohen, aber immer noch nicht vollständig befriedigten Bedarf in der Kinderbetreuung in Leichlingen decken soll.

„Ja, wir reden mit dem Investor und es gibt Überlegungen, dort etwas zu machen“, bestätigt Ingolf Bergerhoff, städtischer Fachbereichsleiter für Soziales, Jugend, Bildung und Sport. Der Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen gerade für Kinder unter drei Jahren sei immer noch sehr hoch. Außerdem sollen die provisorischen Gruppen beispielsweise in den Containern an der Uferstraße abgebaut werden.

Info Rechtsanspruch auf Platz in der Kindertagesstätte Seit 2013 hat jedes Kind ab dem ersten Geburtstag Anspruch auf Betreuung in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege. Kinder ab drei Jahren haben Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte.

Realistisch sei die Eröffnung einer Kita an dieser Stelle innerhalb von zwei bis drei Jahren, wenn die Vorüberlegungen mit Christian Crecelius und seinem Unternehmen, der Düsseldorfer CC Crecelius Grundstücksentwicklung, erfolgreich liefen. Zu besprechen sei beispielsweise, welche Variante einer neuen Kindertagesstätte umsetzbar sei. „Auch Finanzierungsfragen müssen wir klären“, sagt Bergerhoff.

Wer der Träger der Kita sein könnte, ist nach Auskunft des Fachbereichsleiters zu diesem frühen Zeitpunkt der Überlegungen noch offen. Freie Träger signalisieren aber offenbar immer wieder Interesse, sich in Leichlingen zu engagieren. „Über den Träger entscheidet am Ende der Jugendhilfeausschuss“, skizziert Bergerhoff die politischen Entscheidungswege. Auf jeden Fall sei man in der Stadtverwaltung froh, wenn sich bei diesem Thema etwas tue.

Ein Vertreter der CC Crecelius Grundstücksentwicklung möchte zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details zu einer denkbaren Kita an der Opladener Straße nennen, will das Projekt aber vorstellen, wenn die Planungen fortgeschritten sind. Bestätigen kann er aber, dass sich ein aktueller Mieter auf dem Areal, das Sportstudio Just fit, verkleinern möchte und Flächen in seinem Frontbereich abgibt. Die könnten für die neue Kindertagesstätte genutzt werden. „Just fit reduziert zwar seine Flächen, bleibt aber langfristig auf der Anlage“, betont der Unternehmensvertreter.

In Leichlingen ist in den nächsten ein bis drei Jahren der Bau mehrerer Kindertagesstätten geplant. Gerade Anfang Januar wurde die neue Kindertagesstätte Blütenzwerge neben Grundschule und bestehender Kita in Büscherhof eröffnet. Sie wird von der Bethanien-Diakonissen Stiftung betrieben und bietet Platz für 82 Kinder in vier Gruppen. Eine große Eröffnungsfeier hat es aktuell nicht gegeben, sie könnte aber laut Ingolf Bergerhoff im Sommer nachgeholt werden.