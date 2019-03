Leichlinger Sportler des Jahres: Mit Rasenkraftsport und Reiten ab aufs Treppchen

Andrea Heile, Fiete Constantin Krebs und die 1. Handball-Damenmannschaft des TV Witzhelden strahlten mit der Auszeichnung in der Hand am Freitagabend um die Wette. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Andrea Heile und Fiete Constantin Krebs – sie Mitte 50, er 15 – holten sich die Titel „Sportler des Jahres“. Witzheldener Handballerinnen überzeugten.

So ehrte der Stadtsportbund am Freitagabend eine strahlende Sportlerin des Jahres, die zwar mit Mitte 50 im Sport unter „Senioren“ fällt, in dem Bereich aber ziemlich beeindruckende Leistungen bringt: Andrea Heile vom Leichlinger TV. Die Leichtathletin und Rasenkraftsportlerin, Jahrgang 1962, ist seit Jahren im Rasenkraftsport konstant gut, wurde drei Mal Deutsche Senioren-Meisterin im Steinstoßen (9,83 Meter) Gewichtwerfen (22 Meter) und Dreikampf (2193 Punkte) in der Altersklasse W 55.