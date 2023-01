Online-Voting „Kinderkiste“ wird Spielwaren-Laden des Jahres

Zu ihren Pluspunkten zählen Deutsch und Jellwitzki vor allem ihre Mitarbeiter, die Beratung (“Wir gehen alle regelmäßig zu Spieleschulungen“) und den engen Draht zu den Kunden. „Bei uns dürfen die Kinder auch mit einem ganzen Münzhaufen aus der Spardose kommen und lernen so direkt das Einkaufen“, hebt Monika Jellwitzki hervor. Mit Geburtstagskisten, flotter Bestellung von Dingen, die gerade nicht auf Lager sind und gelegentlichen Sonderangeboten wollen sie Eltern plus Nachwuchs für die Kinderkiste einnehmen. „Natürlich sind Amazon und Co. oft billiger. Aber wir bieten unseren Kunden Freundlichkeit und Wertschätzung dazu“, betonen die Geschäftsfrauen. Für Kinder gibt´s an der Kasse meist eine kleine Süßigkeit, ganze Kindergartengruppen fluten von Zeit zu Zeit den Laden, dürfen sich umschauen und das Spielzeug auch anfassen.