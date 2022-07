Spielfest in Leichlingen : Zaubereien beim „Kinder-Sommer“ an der Wupper

Der Zauberer und Clown Daniel tritt bei Kinderfesten auf und will auch die Leichlinger Jungen und Mädchen mit seinen Tricks und Luftballon-Figuren in den Bann ziehen. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen Am Samstagnachmittag erwartet kleine und große Besucher auf dem Spielplatz neben der Feuerwehr jede Menge Programm. Die Stadt organisiert es mit Bürgern und Vereinen.

Toben, spielen, staunen: Am Samstag, 16. Juli, geht es auf dem großen Spielplatz neben der Feuerwache am Wallgraben rund. Die Stadt lädt dann von 14 bis 18 Uhr zur 20. Ausgabe des „Kinder-Sommers“. Die vergangenen zwei Jahre fiel er wegen Corona aus. Nun können alle, die nicht verreist sind, an der Wupper jede Menge Spaß erleben. Zahlreiche Vereine, Initiativen, Kinderschutzorganisationen, Künstler und Bürger machen beim Programm mit.

„Bei dem Familien-Ferien-Fest sind die Mitstreitern mit viel Liebe und Engagement bei der Sache und führen die Kinder in eine Welt der Fantasie, der Kreativität, des Ausprobierens und der Aktivität“, teilt die Stadt mit. „Machen und mitmachen“ laute deshalb auch beim 20. „Kinder-Sommer“ die Devise. Es werde gespielt, gemalt, gebastelt und gezaubert. Darüber hinaus gebe es viele weitere Attraktionen.

„Auch in diesem Jahr kann wieder die Rollenrutsche hinuntergebrettert, auf der Hüpfburg der Belkaw um die Wette gesprungen und an der Goldschürfanlage der VR-Bank Gold gesiebt werden“, kündigt die Stadt an. „Neben beliebten Dauergästen wie dem Seifenblasenmann und dem Indianer mit seinem Tipi bringt in diesem Jahr Zauberclown Daniel mit seinen ausgefallenen Luftballonkreationen Kinderaugen zum Leuchten.“ Die Blumen, Herzen oder Schwerter können dann sogleich zu weiterem Spiel eingesetzt werden. Und bestimmt fragt sich so mancher junge Zuschauer, wie Daniel Dinge einfach verschwinden lassen und woanders wieder hervorzaubern kann.

Beim Spielmobil des Kinderschutzbundes Leverkusen und dem Stand der Frühen Hilfen warten verschiedene Spielgeräte darauf, ausprobiert zu werden. Mit Künstlerin Birgit Honné von der Grobí-Galerie können die Besucher die eigene Kreativität erkunden und mit der Ballettschule Attitude beim Gruppentanz das Rhythmusgefühl trainieren.

Und wenn die Energie etwas nachlassen sollte, kann sie auf dem Spielplatz an der Wupper gleich wieder aufgefüllt werden: am Grillstand oder Kuchenbuffet oder am Eiswagen.

(sug)