Spendenaktion im Leichlinger „Globolus“ für die Ukraine : „Wir wollen unbedingt etwas tun“

Die Spendensammelaktion im Globolus hat am Donnerstag eine enorme Resonanz bei den Leichlingern gefunden. Der Laden ist voll mit Hilfsgütern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Das Sozialkaufhaus Globolus startete einen Spendenaufruf für Hilfsgüter an die Ukraine. Die Resonanz ist am Donnerstag enorm. „Es war klar, dass das eine Dimension erreichen würde, die für uns schwer zu bewältigen sein würde“, sagt Michael Altmeyer-Lange. Aber auch dafür gab es Hilfe.

Von Tobias Brücker

Die erschreckenden und brutalen Bilder aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine, des Leids an den Grenzübergängen und in den Bunkern bewegen fast rund um den Erdball. Die Hilfsbereitschaft für die betroffenen Menschen ist groß. In der Blütenstadt sammelte das Sozialkaufhaus Globolus am Donnerstag Sachspenden. Die Reaktionen der Leichlinger war überwältigend.

Ohne Rast wuselte Jasmin zwischen den Kisten, Taschen und Körben hin und her. Eigentlich, erzählte die Mutter zweier Kinder, war sie nur in die Innenstadt gekommen, um ein paar wenige nützliche Dinge für die Menschen in der Krisenregion zu spenden. Dann aber packte sie ein Ruck, und nun helfe sie den ehrenamtlichen Arbeitern, wo sie nur könne. „Es ist unfassbar, was dort passiert“, betonte die 53-Jährige in einer kurzen Verschnaufpause. „Wenn wir auch nur ein bisschen tun können, ist das einfach schön“, begründete sie ihr spontanes Engagement. Daher zog es sie zum Sozialkaufhaus Globolus. Zuvor, sagte sie, war sie extra einkaufen. Hygieneartikel, Kämme und Babynahrung brachte sie in den Ortskern. „Meine Tochter und ich verfolgen die Nachrichten die ganze Zeit. Wir wollten unbedingt etwas tun“, berichtete sie.

Info Seit vier Jahren ist das Globolus geöffnet Das Sozialkaufhaus gibt es seit März 2018. Mit dem Projekt soll zum einen Menschen, vor allem denjenigen, die weniger gut gestellt sind, die Möglichkeit gegeben werden, Nützliches und Schönes für kleines Geld zu erwerben. Zum anderen soll so auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. „Second-Hand ist der beste Ressourcen-Schutz“, sagen die Macher. Träger des Sozialkaufhauses ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Im Team des Globolus arbeiten freiwillige und ehrenamtliche Helfer.

So wie Jasmin ging es am Donnerstag unzähligen Leichlingern. Sie schnappten sich von daheim Kartons mit Kleidung, Nahrung für Erwachsene und Babys, Hygieneartikel, Decken, Iso-Matten Knabbereien, Erste-Hilfe-Kästen und Kinderspielzeug. Die Räume des Kaufhauses, das durch die Arbeiterwohlfahrt (Awo) getragen wird, reichten schon bald nicht mehr aus. So stapelten sich die Spenden teils mannshoch bald bis auf den Flur des Hauses.

„Von Anfang an war klar, dass das eine Dimension erreichen würde, die für uns schwer zu bewältigen sein würde“, sagte Michael Altmeyer-Lange. Der Vorsitzende des Leichlinger Trägers berichtete, die Ehrenamtler wüssten kaum, wie sie all das Material ins ukrainische Konsulat nach Düsseldorf bringen sollten. Just in jenem Moment bot eine Frau an, die Rücksitze aus ihrem Wagen montieren zu wollen. Dann könne sie ebenfalls Waren in die Landeshauptstadt fahren.

Die Selbstlosigkeit der Menschen scheint in diesen Zeiten ein Allzeithoch zu erfahren. Viele der Helfer versuchen mit ihrem Tun ihren Beitrag gegen die Invasion des russischen Militärs zu leisten. „Wenn man hilft, ist man selbst in einem Glückszustand“, erläuterte Ehrenamtler Klaus-Dieter Heine. „Das merken wir an den vielen Spendern und Helfern, die ordnen und sortieren.“ Wie wohl alle Europäer stellte der 75-Jährige mit Schrecken fest, dass Krieg auf dem Kontinent möglich ist: „Damit habe ich niemals gerechnet. Das ist ein Gedanke, der war so fern ab. Das ist ohne Worte. Dazu fällt mir nichts ein“, sagte er merklich aufgewühlt.