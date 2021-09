Sozialdemokraten schlagen Witzheldener „Gasthaus zum Baron“ als Variante vor : SPD: Ex-Hotel soll Bürgertreff werden

Wohin mit dem Bürgertreff in Witzhelden? Neben der Alten Post (rechts im Bild) und dem ehemaligen evangelischen Gemeindezentrum reicht die SPD nun einen weiteren Standortvorschlag ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Es ist der mittlerweile dritte Standort-Vorschlag für die Einrichtung eines Bürgerzentrums in Witzhelden. Die Stadt soll dies prüfen. Sie hatte kürzlich gegenüber der Politik angemerkt, weitere Prüfaufträge verzögerten die neutrale Suche nach einem geeigneten Objekt.

Von Ina Bodenröder

Eine neue Idee, wo und wie in Witzhelden eine Bürgerbegegnungsstätte geschaffen werden könnte, liegt auf dem Tisch. Die SPD-Stadtratsmitglieder Manfred Aust und Yvonne Göckemeyer schlagen im Namen ihrer Fraktion vor zu prüfen, ob das ehemalige Hotel zur Post (später: Gasthaus zum Baron) an der Hauptstraße noch zum Verkauf steht. „Wenn ja, bitten wir um Kontaktaufnahme mit den zuständigen Personen, um dieses Gebäude bei den Überlegungen mitdenken zu können“, schreiben Aust und Göckemeyer an Bürgermeister Frank Steffes.

In dem ehemaligen Hotel und der zugehörigen Gaststätte sei der größte Teil der Anforderungen wie barrierefreier Zugang, Parkplätze oder Konzession nach Kenntnis der Sozialdemokraten schon erfüllt, der Aufwand der restlichen Arbeiten wie die Einrichtung barrierefreier Toiletten hielte sich daher in Grenzen. In der vergangenen Woche hatte sich der Rat dafür ausgesprochen, mit dem Integrierten Handlungskonzept (InHK) für Witzhelden stringent fortzufahren und zeitnah ein Planungsbüro zu beauftragen, das ein Nutzungs- und Raumkonzept inklusive unabhängiger Analyse und Prüfung verschiedener Standorte für eine Begegnungs- und Veranstaltungsstätte erstellen soll.