Spargel kaufen in Leichlingen und Leverkusen Von wo der Spargel am besten schmeckt

Leichlingen ist – wie Leverkusen – eigentlich kein Spargelanbaugebiet. Die Böden hier sind lehmig, und das Stangengemüse wird eher in sandigen Böden kultiviert, wo Wasser schneller versickert. Aber es gibt eine Ausnahme: Familie Conrads baut auf Gut Nesselrath in Leichlingen baut Spargel an der Wupper an und verkauft ihn im eigenen Hofladen an gleicher Adresse. „Auenböden entlang der Flüsse sind sehr gut dafür geeignet. Unser Spargel schmeckt sogar besser, weil der Boden mehr Mineralien enthält“, erklärt Chef Christian Conrads. Seiner Ansicht nach sind schwere (lehmige) Böden von besserer Qualität. Sandige Böden würden nur bevorzugt, weil es einfacher sei. „Um Spargel auf schweren Böden anzubauen, braucht man Fingerspitzengefühl“, so der Landwirt.