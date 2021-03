Awo Leichlingen : Sozialkaufhaus Globolus öffnet am Samstag wieder

Leichlingen 30 Minuten stehen Leichlingern pro Verkaufstag in einem Zeitfenster zur Verfügung. Warenannahme ist vorerst nur mittwochs von 17 bis 19 Uhr.

() Auf diesen Termin dürfte so mancher Leichlinger gewartet haben: Am kommenden Samstag, 20. März, öffnet das Globolus erstmals seine Pforten – wenn auch wegen der Pandemie mit Einschränkungen. Laut Corona-Schutzverordnung dürfen sich nur fünf Kunden gleichzeitig auf der Verkaufsfläche befinden, Deswegen können sich Interessierte nun über ein Anmeldeverfahren auf der Homepage des Globolus einen Termin sichern (www.globolus.org). 30 Minuten stehen Leichlingern pro Verkaufstag in einem Zeitfenster zur Verfügung. So sollen lange Warteschlangen vermieden werden. „Damit möglichst viele Interessenten die Möglichkeit haben, das Globolus zu besuchen, soll immer nur ein Termin pro Kunde gebucht werden“, lässt Michael Altmeyer-Lange, Vorsitzender der Awo Leichlingen, wissen. Um auch Kunden ohne Internet den Einkauf zu ermöglichen, könnten freie Termine an den Verkaufstagen vor Ort erfragt werden.