Städtischer Haushalt 2024-2027 in Leichlingen So würde die Stadt Millionen sparen

Seit 2013 verlangt die Kommunalaufsicht in Person von Landrat Stefan Santelmann, dass Leichlingen bis 2024 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegt. Flüchtlingswelle(n) und Hochwasser, aber auch die generelle finanzielle Lage der Kommunen machten einen Strich durch die Rechnung. Santelmann hatte ein Einsehen, weicht vorerst von der Vorgabe ab. Dennoch müssen Politik und Verwaltung Einsparpotenziale vorweisen. Kämmerer Thomas Knabbe hat der Politik Stellschrauben vorgestellt, an denen nun gedreht werden könnte. Ob das tatsächlich so gewünscht ist, wird sich zeigen.