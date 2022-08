Für junge Leute auch in Leichlingen : So wird man Polizeikommissar

So wird man Polizeikommissar

Für junge Leute auch in Leichlingen

Rhein-Berg Schüler erfahren bei einem Infoabend Näheres über die Ausbildung und die Bewerbung.

Die Ferien sind vorbei, und für Jugendliche im letzten Schuljahr beginnt nun die Bewerbungsphase für die Zeit danach. Die Polizei bietet deshalb am Montag, 29. August, um 18 Uhr einen Infoabend zu beruflichen Chancen bei der Landespolizei an.

„Seit diesem Jahr gibt es neben dem direkten Studium an der Polizeihochschule auch die Möglichkeit, die neue Fachoberschule Polizei als Sprungbrett in die Polizeikarriere zu wählen“, erklärt der Einstellungsberater der Polizei Rhein-Berg, Peter Tilmans. „An diesem speziellen Berufskolleg leistet man neben den schulischen Anteilen 120 Praxistage in vielen unterschiedlichen Polizeibereichen ab. Von der Streifenfahrt über die Kriminalpolizei, die Polizeiverwaltung und viele spezielle Tätigkeiten lernt man alles kennen.“