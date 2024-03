Beste Voraussetzungen für ein langes Leben Wird Leichlingen zur „Blue Zone“?

Leichlingen · Mit dem Gesundheitsprojekt „New School, New Work, New Life“ will die Ärztin Elzbieta della Rovere ein Zeichen für eine ganzheitliche Lebensweise setzen.

13.03.2024 , 17:30 Uhr

„Blaue Zonen“ – im Englischen Blue Zones – bieten besondere Lebensbedingungen. Kann Leichlingen das auch? Foto: Miserius, Uwe (umi)