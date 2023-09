Im Blütenbad und beim Kinderfest So wird der Weltkindertag in Leichlingen gefeiert

Im Blütenbad wird am heutigen Mittwoch, 20. September, der Weltkindertag gefeiert. Der Eintritt für Kinder ist frei, das Schwimmbad verwandelt sich in eine Spieloase. Von 10 bis 12 Uhr können Babys und Kleinkinder im Planschbecken spielen, sie finden dort besonders viele Spielsachen. Von 14 bis 19 Uhr stehen für ältere Kinder eine Sprung-Challenge, Wettschwimmen und -tauchen, Poolnudeln, Kinderschminken und Quiz auf dem Programm. Hüpfburg und Mitmach-Unterhaltungsprogramm für Jungs, Mädchen und deren Eltern: Ebenfalls zum Weltkindertag organisiert die Initiative ,Leichlingen hilft‘ mit dem Jugendverein Crew am Samstag, 23. September, von 14 bis 18 Uhr ein Kinderfest in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde An der Ziegelei 3-5. Familien und Kinder sind eingeladen, etwas zum Essen mitzubringen, um auch zur kulinarischen Vielfalt beizutragen. Die Teilnahme am Fest und alle Aktivitäten sind kostenlos.