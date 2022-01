Islamismus-Experte erklärt : So lässt sich Radikalisierung stoppen

Das Archivfoto zeigt einen Fahrzeugkonvoi der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf dem Weg von Al-Rakka (Syrien) in den Irak. Foto: dpa/Uncredited

Leichlingen Islamismus-Experte Emran Feroz informiert am Montag in einem Online-Vortrag der bergischen Awo. Die Veranstaltung findet im Rahmen von „Wegweiser“ statt, einem Präventionsprogramm des Landes NRW gegen Islamismus.

Der Journalist und Autor Emran Feroz wird über „Identitätskrise und Radikalisierung am Beispiel Afghanistan“ referieren. „Seit Mitte August wird praktisch ganz Afghanistan wieder von den Taliban kontrolliert. Während viele Menschen flüchten, gibt es nicht wenige Menschen in westlichen Staaten – allen voran junge Männer – die mit den Extremisten sympathisieren. Warum ist das so und inwiefern hat der gescheiterte War on Terror der USA die Menschen (lokal und global) radikalisiert? Ein Versuch, Antworten zu finden“, heißt es in der Ankündigung der Awo Rhein-Oberberg. Die Veranstaltung findet im Rahmen von „Wegweiser“ statt, einem Präventionsprogramm des Landes NRW gegen Islamismus. Ziel ist es, Radikalisierungsprozesse bei Jugendliche und jungen Heranwachsenden in ihren Anfängen zu verhindern. Seit 2020 gibt es eine entsprechende Beratungsstelle der Awo für den Rheinisch-Bergischen und den Oberbergischen Kreis.