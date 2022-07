Neues von der Großbaustelle : Dreißig 15-Meter-Stahlstangen sichern Leichlingens neuen Rathaus-Vorplatz

Das neu zu bebauende Areal umfasst das ehemalige Kaufpark-Gelände, den Rathausvorplatz und das Wupperufer. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen Die Bodenplatte in der Blütenstadt wird gegen Hoch- und Grundwasserdruck fest verankert. Am neuen Wohn- und Gewerbekomplex schreiten die Bauarbeiten voran. Zurzeit ist ein Riesenbohrer an der Neukirchener Straße im Einsatz.