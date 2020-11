Quartierstreff : So entstand der größte Adventskalender Leichlingens

Leichlingen Ehrenamtliche Helfer haben tagelang gebastelt, um an den Fenstern des Quartiertreffs bis Weihnachten täglich für „überraschende Momente“ zu sorgen.

Es gibt viele Arten von Adventskalendern. Manche sind gedruckt mit Türchen zum Öffnen, viele sind mit Geschenken gefüllt. Alle haben ein Ziel: die Vorfreude auf das Christfest zu steigern. Genau das möchte der Quartierstreff in der Gartenstraße erreichen. Und hat aus diesem Grund zum ersten Mal die Schaufenster seines Büros in einen interaktiven Adventskalender verwandelt.

Die Zahlen von eins bis 24 haben Ingrid Schilling, eine der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen, und Laura Böhm, Studentin in der Praxisphase, auf die Scheibe geklebt. „Jeden Tag um 16 Uhr öffnet sich ein anderes Türchen und möchte ein Lächeln auf das Gesicht von Groß und Klein zaubern und für freudige und überraschende Momente sorgen“, beschreibt Sozialpädagogin Hilde Cordes die Absicht. Sobald die Platzhalter weg sind, werden farbenfrohe Motive angebracht, in tagelanger Arbeit gebastelt von Ingrid Schilling und ihrer Tochter Silke Dittmann. Zum Beispiel ein Rentier, ein Drache oder ein Stiefel.