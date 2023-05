Testfahrt in Leverkusen So barrierefrei ist das Wupsi-Taxi

So fiel der Test aus: In der „efi“ ist ausreichend Platz, dass Rollstuhlfahrer über eine Klapprampe in das Fahrzeug einsteigen können. Wer mit dem Rollator unterwegs ist, benutzt ebenfalls die Klapprampe. Bei Bedarf erhalten mobil eingeschränkte Fahrgäste Unterstützung beim Ein- und Ausstieg sowie beim Anschnallen. Rollstuhl und Rollator werden verkehrssicher im Fahrzeug gesichert.