Sinneswald in Leichlingen​: Preisgeld für Sicherung des Steinbruchs​

Sinneswald in Leichlingen

Am Sinneswald-Steinbruch im Murbachtal gab es in der Vergangenheit auch Open-Air-Kino. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Freundeskreis Sinneswald ist ein Träger des diesjährigen Heimatpreises. Vor 29 Jahren wurde die kulturelle Begegnungsstätte in Wietsche angelegt.

Der Heimatpreis geht in diesem Jahr, wie berichtet, an die Kindertagesstätte Arche Noah, den Förderverein Sinneswald sowie auf dem dritten Platz, an die Kabarettgruppe Weibs-Bilder. Während letztere als Preisträger im Ausschuss für Stadtentwicklung wegen ihrer SPD-nahen Ursprünge umstritten waren, herrschte bei den anderen beiden Einvernehmen: