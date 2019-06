Jede Menge Kultur in der Innenstadt : Musik – ganz frisch von der Straße

Leichlingen Bei der siebten Leichlinger Kunst- und Klangmeile zeigten Mitwirkende, welche musikalischen und künstlerischen Talente in ihnen stecken.

2005 zieht es einen Rotschopf aus dem Norden Englands ins große London. Auf der Straße versucht der junge Musiker, sich den ein oder anderen Groschen zu verdienen und auch seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Heute sing Ed Sheeran in den größten Hallen der Welt. Seinen Anfang nahm die Karriere aber auf der Straße – dorthin kehrte die Musik jetzt auch in Leichlingen zurück.

Auf der 7. Kunst- und Klangmeile setzen sich Musiker in die Innenstadt, spielen ihre Instrument, singen, lassen ihre Kunst beschauen und bestaunen. Nun ist Leichlingen nur sehr bedingt London – doch wer weiß, welch große Karriere am vergangenen Wochenende in der Innenstadt der Blütenstadt seinen Anfang nahm. Vielleicht die von Moritz? Der 13-Jährige spielt Saxofon. Und das schon, seit er neun Jahre alt ist. Zuvor war das Schlagzeug sein Instrument, das war ihm über die Dauer dann aber zu langweilig und etwas eintönig geworden. Zum Saxfon kam er an dem Ort, an dem er nun auch wieder steht: der Kunst- und Klangmeile.