Erfolgreiche Aktion vor Supermarkt in Leichlingen Sieben Einkaufswagen sind voll – JU sammelt für die Tafel

Der Werbeslogan, den Franz Beckenbauer einst prägte, ist quasi universell einsetzbar. Auch zu Ostern. „Ja, is denn heut scho Weihnachten?“: Das mag sich in den nächsten Tagen der ein oder andere Kunde der Leichlinegr Tafel fragen, wenn er bei der Lebensmittelausgabe einen Schokohasen oder andere Gaumenfreuden fürs Fest entgegennimmt. Die Junge Union hatte dafür am Wochenende eine Spendenaktion am Rewe-Markt initiiert. „Dabei wurden die Kunden des Supermarktes angesprochen und gebeten ein paar Produkte mehr einzukaufen, um diese anschließend der Tafel zu spenden“, berichtete JU-Chef Niclas Schunder. „Der Fokus dabei lag auf dem bevorstehenden Osterfest, so dass einige Schokohasen und andere Naschereien zusammengekommen sind.“