Tollitäten für die Session 2023/24 in Leichlingen Es wird ein Dreigestirn

Die Blütenstadt bekommt endlich einmal wieder ein Dreigestirn: Für die kommende Session stehen die drei Ehrensenatoren im Festkomitee Leichlinger Karneval – Volkmar Blank als Karnevalsprinz, Jungfrau Larissa (Lars Stenzel) und Bauer Stefan von Dreusche – in den Startlöchern, um die Jecken als Tollitäten durch die fünfte Jahreszeit zu führen. Ihre Regentschaft wird unter dem Motto „De Moment is jetz, mer fiere met Hätz“ stehen. Das teilte Werner Fuchs, Vorsitzender der Vereinigung Leichlinger Karneval, bei der Nubbelverbrennung am Dienstagabend mit.