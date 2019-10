Unfallursache noch unklar : Frau rammt mit Auto Hauswand

Leichlingen 75-Jährige fuhr ungebremst auf Gebäude zu. Fußgängerin konnte noch ausweichen.

Ohne bisher erkennbaren Grund ist eine 75-jährige Frau aus Leichlingen am Mittwochnachmittag ungebremst gegen eine Hauswand in der Straße In der Meffert gefahren, teilt die Polizei mit. Die Autofahrerin war zuvor in Fahrtrichtung Brunnenstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr den Gehweg und prallte mit dem Wagen gegen das Gebäude. Bei dem Unfall verfehlte sie nach Angaben der Behörde nur knapp eine unbeteiligte Fußgängerin. „Die Seniorin konnte sich den Unfallhergang nicht erklären“, sagt die Polizei.