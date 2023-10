Senioren-WG in Leichlingen Zusammenwohnen gegen die Einsamkeit

Sumigar und Tussnelde kennen sich erst seit gut zwei Wochen. Doch sie sitzen bereits mit anderen Frauen beim Kaffeeklatsch, klönen und basteln. Die beiden Frauen sind Bewohnerinnen des neu errichteten ,Haus Blütenzweig‘ an der Opladener Straße, in dem Wohngemeinschaften von, für und mit Senioren entstanden sind. Dort gestalten sie zwar ihren Tagesablauf grundsätzlich selbst, werden aber ambulant von Pflegekräften betreut. Noch steht die Gemeinschaft am Anfang, doch schon bald wird sich zwischen Pflegepersonal und Bewohnern ein Wir-Gefühl entwickeln – das große Plus dieser Art WG.