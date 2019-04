SEK greift in Solingen ein: Polizei verhaftet 19-Jährigen nach Raubüberfall

Leichlingen/Solingen Am Freitag wurde eine Bäckerei in Hilgen überfallen. Ein Zeuge nahm die Verfolgung der beiden Täter auf.

Am Freitag ist eine Bäckerei an der B 51 in Hilgen überfallen worden. Dank eines Zeugen, der die Verfolgung aufnahm, kam es zur Festnahme. Gegen 17.30 Uhr betraten am Freitag zwei junge Männer mit Sonnenbrillen eine Bäckereifiliale am Buchenweg. Zunächst bestellten sie Backwaren, bevor einer von ihnen eine Schusswaffe zog und die 61-jährige Angestellte bedrohte und Bargeld forderte. Danach griff der Räuber selbst in die Kasse.