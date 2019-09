Bürgermonitor : Seit einer Woche weder Telefon noch Internet

Am Fichtenweg warten Anwohner seit Tagen darauf, dass die Telekom ihre Telefon- und Internetanschlüsse repariert.

Peter Gerhards ist ratlos. Seit einer Woche ist sein Telefonanschluss tot, und auch das Internet funktioniert nicht mehr. Und das nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Anwohnern des Fichtenwegs in Witzhelden. „Meine Frau braucht Telefon und Internet dringend für die Arbeit“, sagt Gerhards. Bereits am ersten Tag hat er bei der Telekom angerufen, aber es passiert nichts. „Die haben uns nur gesagt, sie wüssten von dem Schaden, aber nicht was genau los ist.“