Corona aktuell : Sechs Neuinfizierte in Leichlingen

Sechs Neuinfizierte in Leichlingen

Rhein-Berg/Leichlingen Neuinfektionen 73 im Rheinisch-Bergischen Kreis (Leichlingen: 6)

Tests In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Mittwoch 1759 Corona-Antigentests durchgeführt, neun davon waren positiv. Sie müssen per PCR-Test überprüft werden.