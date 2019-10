Leichlingen : Sechs Einbrüche und Diebstähle in einer Nacht

Leichlingen Mehre Fälle von Einbrüchen und Diebstählen meldet die Polizei in der Zeit zwischen Montag und Dienstag.

Zwischen 13 und 6 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Elisabeth-Lindner-Straße und schraubten zwei Kellerabteile auf. Vermutlich gelangten sie über einen nicht verschlossenen Flur zum Eingangsbereich und von dort über den Aufzug in die Kellerräume. Es entstand ein geringer Schaden; vermutlich blieben die Einbrecher ohne Beute.

Weitere Vorfälle ereigneten sich in einer Tiefgarage in der Straße An der Wupper. Ein oder mehrere Täter brachen in der Zeit von 18.30 und 2.40 Uhr vier Fahrzeuge auf – zwei Pkw und zwei Kleinkrafträder. Die Vorgehensweise war dabei unterschiedlich: Bei einem Daihatsu Sirion schlugen die Täter die Fensterscheibe ein und entwendeten elektronische Geräte sowie eine Sporttasche.