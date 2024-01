Schwimmen in Leichlingen Hallenbad zieht nach erstem Jahr Bilanz

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da endete die Zeit, in der die Vereinsschwimmer in Leichlingen nicht trainieren, die Schulen das Schwimmen nicht unterrichten und die Freizeitschwimmer nicht baden konnten: Am 3. Februar 2023 wurde der Neubau des Hallenbads nach 15 Monaten Bauzeit eröffnet. An diesem Samstag, 3. Februar, begrüßt das Blütenbad-Team alle Badegäste mit einer kleinen Überraschung.