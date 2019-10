L 294 in Leichlingen : Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf

Leichlingen Offenbar wegen Sekundenschlafs ist eine 58-jährige Leichlingerin am Montagnachmittag auf der Landstraße 294 schwer verletzt worden.

Die Frau war laut Polizei gegen 16.30 Uhr von Junkersholz in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie nach eigenen Angaben in einer langgezogenen Rechtskurve in besagten Sekundenschlaf fiel. Die Folge: Sie geriet mit ihrem Wagen auf der abschüssigen Straße in den Gegenverkehr. Das Auto gelangte auf den Randstreifen, prallte auf die Böschung und von dort zurück auf die Straße, wo der Wagen einige Meter weiter am Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Die schwer verletzte Frau kam in ein Leverkusener Krankenhaus. Ihr erheblich beschädigtes Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf gut 5000 Euro geschätzt. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt.