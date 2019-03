Jagdgenossenschaft Leichlingen: Die Zahl der Wildschweine muss verkleinert werden

Das Zuviel an Wildschweinen soll ausgebremst werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Leichlingen Der Schwarzwildbestand, also die Anzahl der Wildschweine, muss kleiner werden. Das gab Helmut Joest, erster Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Leichlingen, zum Ende der Jahreshauptversammlung in dieser Woche noch einmal den Jagdgenossen und anwesenden Jägern mit.

Seinen Appell begründete er mit der drohenden afrikanischen Schweinepest und zunehmender Schädigung an landwirtschaftlichen Kulturen. Joest schloss sich damit dem Erlass des NRW-Landwirtschaftsministerium von Anfang vergangenen Jahres an. Damals hatte das Ministerium die Unteren Jagdbehörden gebeten, die Schonzeiten für Schwarzwild auf allen bejagbaren Flächen bis zum 31. März 2021 aufzuheben. Ausgenommen seien Bachen mit gestreiften Frischlingen, die noch keine 25 Kilo wiegen.

Auch das Ministerium hatte als Begründung die Afrikanische Schweinepest – die Tierseuche ist in Deutschland anzeigepflichtig – genannt und sich vor allem auf Fälle der Virusinfektion in Polen und Tschechien berufen. Hinzu kämen die sehr hohen Wildschäden auf „landwirtschaftlichen Flächen, Sportanlagen sowie Grünflächen in befriedeten Bezirken“, hatte das Ministerium gemeldet.