Leichlingen : Schulanmeldungen ab sofort möglich

Die Grundschule können Eltern für ihre Kinder frei wählen, sofern ausreichend Plätze vorhanden sind.

Bei der Auswahl möglicher Grundschulen gibt es aufgrund der Pandemie weiterhin Einschränkungen, wie die Stadt mitteilt. So gelten an den Tagen der Offenen Tür und den Informationsveranstaltungen die AHA- und 3-G-Regeln, wobei Kinder bis zum Schuleintritt ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt sind. Für die Anmeldung eines Kindes an der Schule ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung erforderlich. Alle Informationen finden sich auch auf den Homepages der Grundschulen.

▶Die Grundschulen in Bennert und Witzhelden benötigen zudem ein Porträtfoto des Kindes in Passbildgröße. Wird das Kind in der GGS Bennert oder der GGS Büscherhof angemeldet, muss es zur Anmeldung mitgebracht werden, an allen anderen Grundschulen finden die Anmeldungen ohne die Kinder statt. Ein separates Gespräch mit dem künftigen Schüler folgt.