Neue Kampagne „Next Level“ : Infos zum neuen Berufskolleg bei der Polizei

Rhein-Berg Ab Juni 2022 können sich auch Schulabgänger mit Mittlerer Reife an der Fachoberschule bewerben. Eine neue Kampagne der Polizei macht´s möglich.

Die Polizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises bietet am 9. März ab 18 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung für Menschen an, die sich für ein Studium bei der Polizei NRW oder den Besuch der Fachoberschule interessieren. Sie informiert aktuell: „Die Bewerbungsphase bei der Polizei NRW für das Jahr 2023 nimmt langsam Fahrt auf. Die direkte Bewerbung für den Bachelorstudiengang ist bereits möglich. Die Bewerbung für die neue Fachoberschule beginnt am 1. Juni 2022.“