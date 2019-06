Schützenverein lädt ein : Schützenverein lädt zum Erdbeerfest ein

Gute Laune, Musik und natürlich jede Menge Leckereien rund um die Erdbeere, das erwartet die Besucher am kommenden Wochenende. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Es ist ein Jubiläumsjahr – das Erdbeerfest des Schützenvereins Trompete 1904 wird in diesem Jahr zum 40. Mal ausgerichtet. Damit hat sich das Familienfest auf dem Festplatz zu einer echten Traditionsveranstaltung in Leichlingen entwickelt.

Festausschuss und das amtierende Königspaar Tobias Wrisberg und Anna-Chiara konnten viele Helfer gewinnen, um den Besuchern schöne Stunden zu bereiten. Natürlich dreht sich an den beiden Tagen alles um die roten Früchte, sei es als leckere Kuchen, Bowle oder kühles Eis. Aber auch deftigere Kost ist an beiden Tagen im Angebot.

Am Samstag, 15. Juni, startet das Erdbeerfest um 14 Uhr mit der „Blaulichtmeile“. Das THW Leverkusen, die Feuerwehr Leichlingen, das Rote Kreuz und die DLRG Leichlingen präsentieren ihre Fahrzeuge. Fachkundiges Personal erklärt, was es mit den einzelnen Gerätschaften auf sich hat und wofür sie im Notfall eingesetzt werden.

Eine Hüpfburg und das Torwandschießen sorgen an beiden Tagen für die kleinen Besucher für Spaß und Abwechslung. Das Drehen des Glücksrades verspricht viel Spannung, und der Basar bietet dem Besucher manches Schätzchen.

Am Sonntag, 16. Juni, eröffnet die Band Perfect Alibi um 11 Uhr das Programm. Im Verlauf des Nachmittags können die Kinder wieder toll geschminkt werden. Ein Clown sorgt mit allerlei Zaubertricks und Späßen für Unterhaltung und Verwunderung. Ein Ballonwettbewerb für die Kinder schließt sich an. Es gibt schöne Preise zu gewinnen für die Ballons, die am weitesten fliegen. Gemeinsam mit Bürgermeister Frank Steffes werden die Erdbeerkönigin beziehungsweise der Erdbeerkönig von Leichlingen gekrönt.