Leichlingen: Schülertheater unterhält mit etwas anderem TV-Programm

Leichlingen Zwei Jungs, ein Ball, ein Schuss, ein kaputter Fernseher und eine Familie, die abends gern fernsieht. Klar, dass da etwas getan werden muss. Mama und Papa dürfen nämlich nicht herausfinden, dass der Fernseher kaputt ist. Und so halten die Kinder und deren Freunde fest zusammen, stellen heimlich ein vielseitiges Programm auf die Beine, um die Unterhaltungskiste zu ersetzen.

Talent ist bei den Schülern der fünften bis neunten Klasse unverkennbar. Eine so große Bühne auszufüllen, braucht ein gewisses Maß an Talent - und Selbstvertrauen. Gerade das Vertrauen in die eigenen Stärken und in die Fähigkeiten der Anderen lernen die Schüler in der AG. "Es gibt Schüler, die sagen ganz am Anfang kein Wort, werden dann aber immer mutiger", erzählte AG-Leiter Klaus Meyer-Stoll. Das Arbeiten auf der Bühne bringe Fortschritte bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das neu gewonnene Selbstbewusstsein sei im Alltag hilfreich. Die Arbeit der Gruppe funktioniert. Das Team aus über 30 Jugendlichen verbrachte ein paar Tage in einer Jugendherberge. Die intensive Übungszeit schweißte Mädchen und Jungs fest zusammen - auch wenn nur sieben Jungs Lust aufs Schauspielen hatten. "Die etwas Älteren helfen den Jüngeren. Und die Jungs, die da sind, bringen sich sehr engagiert mit ein", erzählte Meyer-Stoll.