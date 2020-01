Schüleraustausch am Gymnasium : Pariser Gäste erkunden Blütenstadt

Ein deutsch-französisches Gruppenfoto entstand gleich zu Beginn des Schüleraustauschs. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Unterricht der anderen Art erfahren derzeit 42 Schüler des Lycée Rocroy Saint-Vincent de Paul in Paris. Sie sind seit Mitte der Woche und noch bis kommenden Mittwoch in der Blütenstadt zu Gast, lernen 42 Schüler der Klassen acht, neun und zehn des Leichlinger Gymnasiums, die Stadt und die Umgebung kennen und leben in Gastfamilien.

Auf dem Programm in der Austauschwoche: Stadtrallye durch Leichlingen, ein Ausflug nach Köln – natürlich mit dem Besuch des Doms und einer Führung im Sport- und Olympiamuseum – und eine Fahrt nach Bonn mit Besuch des „Haus der Geschichte“. Und die jungen Franzosen erleben auch, wie Schulalltag hierzulande aussieht.

Im März brechen die Leichlinger dann mit dem Thalys von Köln nach Paris zum Gegenbesuch auf. Neben dem Besuch im Schulunterricht am Lycée erleben sie eine Stadtrallye durchs bekannte Pariser Künstlerviertel Montmarte und eine Führung durch eines der berühmtesten Museen der Welt, den Louvre.

(LH)