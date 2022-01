In Bergisch Gladbach : Kreis zeigt Ausstellung über Anne Frank

Rhein-Berg „Lasst mich ich selbst sein. Anne Franks Lebensgeschichte“ wendet sich vor allem an junge Menschen. Auch Einzelpersonen können die Ausstellung besuchen.

Das Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises zeigt in der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch Gladbach vom 28. Januar bis zum 17. Februar die Wanderausstellung „Lasst mich ich selbst sein. Anne Franks Lebensgeschichte“. Erzählt wird von der Flucht ihrer Familie vor den Nationalsozialisten über die Zeit im Versteck in Amsterdam bis hin zu ihrem weltbekannten Tagebuch.

Die Wanderausstellung ist montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr in der Aula der Gesamtschule am Ahornweg 70 in Bergisch Gladbach zu sehen. An der Ausstellung interessierte Schulklassen und andere Gruppen können sich über die Website der Schule www.nelson-mandela-gesamtschule.de für Führungen anmelden. Der Ausstellungsbesuch sowie die Teilnahme an den Führungen wird für Jugendliche ab der neunten Klasse empfohlen.