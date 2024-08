Nach heftigem Regen Schon wieder Wasser in Leichlinger Kellern

Dieses Déjà-vu hätten sich viele Leichlinger wohl gerne erspart: Am Donnerstagnachmittag regnete es über Leichlingen so stark, dass insbesondere in Balken und rund um die Neukirchener Straße beim Discounter Lidl die Straßen überflutet wurden und Keller vollliefen. Die Leichlinger Freiwillige Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften an 16 Stellen im Einsatz, um die Situation zu bewältigen.